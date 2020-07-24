Протестующие заблокировали транспортные развязки в центре Софии

Протестующие заблокировали несколько транспортных развязок в центре Софии. Среди них - Львов мост, соединяющий главный железнодорожный вокзал с центром города, Орлов мост, где пересекаются два центральных бульвара мегаполиса.

Протесты в Болгарии начались 9 июля и проходят мирно, сообщает РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы поддержать президента страны Румена Радева, которого не устраивает нынешнее правительство. Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма.