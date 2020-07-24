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24.07.2020 18:50
Рубрика: Российский автопром

Редкую экспортную "Волгу" выставили на продажу

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

Редкий универсал ГАЗ-22 1967 года выпуска выставили на продажу - владелец просит за автомобиль 1 200 000 рублей.

Как говорится в объявлении на сайте auto.ru, машина была произведена для экспорта. Она находится в отличном и полностью оригинальном состоянии. Автомобиль неоднократно участвовал в выставках и тематических пробегах.

Фото: скриншот с youtube.com
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Под капотом заднеприводного ГАЗ-22 - 75-сильный двигатель объемом 2,5 литра. Агрегат работает в паре с механической коробкой передач.

ГАЗ-22 в кузове универсал выпускали с 1962 по 1970 год. Объем производства автомобилей составлял около 8000 экземпляров в год.

Известны также полноприводные универсалы. Кроме выпущенных ГАЗом пяти универсалов 4x4 (один из которых, по некоторым данным, использовался Брежневым для выездов на охоту), они представляли собой переделки серийных машин того или иного качества исполнения, выполненные с использованием агрегатов от серийных полноприводных вездеходов.

Ранее, напомним, "РГ" рассказывала о том, что в Барнауле выставили на продажу редкую "Волгу". За ГАЗ-3111 с внушительным пробегом в 217 339 километров просят 1,5 млн рублей. Высокая стоимость седана обусловлена полной реставрацией, которая закончилась только в этом году. По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии, он полностью исправен.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#ГАЗ