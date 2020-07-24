Двух сотрудников нижегородского ФСИН отправили под домашний арест

Главного экономиста Главного управления ФСИН России по Нижегородской области Александра Хохидра и начальника финансово-экономического отдела ведомства Евгения Зюзина отправили под домашний арест по решению суда. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Хохидра и Зюзин 23 июля этого года были задержаны по факту превышения должностных полномочий. По этим сотрудникам провели прокурорскую проверку и оперативно-розыскные мероприятия ФСБ по региону. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее по этому же уголовному делу привлекли в качестве обвиняемых заместителя начальника ГУ ФСИН по региону Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина, присвоившие себе часть премий сотрудников.