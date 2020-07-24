Карантин в селе Дивеево Нижегородской области снят

С 24 июля карантин в селе Дивеево снимается по предписанию Роспотребнадзора по Нижегородской области. Об этом сообщает правительство региона.

С 31 июля и 1 августа в селе пройдут дни памяти преподобного Серафима Саровского. Обычно в это время в Дивеево собирались тысячи паломников. В этом году из-за действующего на территории региона режима повышенной готовности было решено проводить торжества без массовых мероприятий.

Для паломников вводится ряд ограничений. В селе будет действовать въездной контроль. Приезжающим нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса и подтвержденную бронь в гостинице, если человек будет находиться в Дивеево более суток. Привычный палаточный городок в селе организован не будет.

- Надеюсь, что эти меры позволят нам провести торжества в спокойном и безопасном режиме. Для всех, кто решит остаться в эти дни дома, будет организована трансляция праздничных богослужений по телевидению и в сети Интернет, - обратился к паломникам митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Напомним, село Дивеево было закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса в апреле. В Серафимо-Дивеевском монастыре было значительное число заболевших: региональные власти пояснили, что инфекцию завезли паломники, прибывшие в обитель на Вербное воскресенье.