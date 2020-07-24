Новости

Милонов предложил вернуть графу "национальность" в паспорт 10:05
В Петербурге запретили продавать алкоголь в мини-барах в жилых домах 10:01
Карантин в селе Дивеево Нижегородской области снят 09:52
В WhatsApp появится долгожданная функция 09:50
Московская скорая начинает использовать портативные капнографы 09:49
Disney отложила премьеры "Мулан" и "Аватар-2" из-за пандемии 09:43
Более 7 тысяч москвичей прошли онлайн-тест на возможность стать донором 09:41
Две новые услуги ПФР стали доступны в столичных центрах "Мои Документы" 09:41
Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Помпео 09:39
Тимошенко назвала "маразмом" повышение цены на газ для украинцев 09:37
Tesla получила большую прибыль и начинает стройку завода для Cybertruck 09:25
Еще 462 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:12
В Якутии продлили ограничения по COVID-19 09:10
Пассажиры иранского лайнера рассказали об инциденте с истребителем F-15 08:53
Ингредиент десертов оказался способным контролировать сахар в крови 08:45
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления 08:40
Пекин потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду 08:29
ВОЗ осудила "неприемлемые" высказывания госсекретаря США 08:17
Наталья Сергунина пригласила на концерты на ВДНХ "Музыка на крыше" 08:05
Бывший боевик рассказал о провокациях с участием США в Сирии 07:50
Судья в Портленде запретил силовикам преследовать журналистов 07:30
Названа каша, которая увеличивает выработку "белка долголетия" 07:30
У жителя Хабаровского края нашли черную икру на 30 млн рублей 07:24
Пентагон объяснил перехват иранского лайнера истребителями F-15 07:16
Трамп отменил республиканский съезд во Флориде из-за коронавируса 06:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 09:52
Рубрика: Общество

Карантин в селе Дивеево Нижегородской области снят

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Мария Волкова/РГ Фото: Мария Волкова/РГ
Фото: Мария Волкова/РГ

С 24 июля карантин в селе Дивеево снимается по предписанию Роспотребнадзора по Нижегородской области. Об этом сообщает правительство региона.

С 31 июля и 1 августа в селе пройдут дни памяти преподобного Серафима Саровского. Обычно в это время в Дивеево собирались тысячи паломников. В этом году из-за действующего на территории региона режима повышенной готовности было решено проводить торжества без массовых мероприятий.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина

Для паломников вводится ряд ограничений. В селе будет действовать въездной контроль. Приезжающим нужно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса и подтвержденную бронь в гостинице, если человек будет находиться в Дивеево более суток. Привычный палаточный городок в селе организован не будет.

- Надеюсь, что эти меры позволят нам провести торжества в спокойном и безопасном режиме. Для всех, кто решит остаться в эти дни дома, будет организована трансляция праздничных богослужений по телевидению и в сети Интернет, - обратился к паломникам митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Напомним, село Дивеево было закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса в апреле. В Серафимо-Дивеевском монастыре было значительное число заболевших: региональные власти пояснили, что инфекцию завезли паломники, прибывшие в обитель на Вербное воскресенье.

В регионах Общество Религия Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
В Минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 людей из групп риска
Пекин потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду
Пентагон объяснил перехват иранского лайнера истребителями F-15
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета до МКС
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году