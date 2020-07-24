Кокорин прокомментировал поражение Емельяненко от Исмаилова

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин посетил бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым и после поединка рассказал о своих впечатлениях от увиденного.

В пятницу в Сочи прошел турнир по смешанным единоборствам АСА 107, в главном поединке которого встречались Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко. Поединок прошел без зрителей, однако его смог посетить нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступавший в весенней части сезона за "Сочи".

Победу в поединке техническим нокаутом в третьем раунде одержал Исмаилов, одолевший соперника, который тяжелее его на 22,5 кг.

После боя Кокорин отметил, что ожидал от своего земляка Емельяненко большего. Напомним, что они оба родились в Белгородской области.