Рики Джервейс завершил работу над новым эпизодом "Жизни после смерти"

Британский комик, сценарист, актер и режиссер Рики Джервейс сообщил радостную новость: он практически закончил черновую работу над первым эпизодом грядущего третьего сезона трагикомического сериала "Жизнь после смерти" (After Life), в котором он играет главную роль. Об этом Джервейс сообщил в Twitter:

Второй сезон сериала был выпущен стриминговым сервисом Netflix весной этого года и получил положительные отзывы зрителей, оценивших искрометный юмор Джервейса и удивительную по нынешним временам смелость - находить забавное и противоречивое в том, что принято обходить стороной и в отношении чего следует тактично отмалчиваться.

Несмотря на то, что Джервейс не сторонник продолжения зарекомендовавших себя проектов больше, чем на один сезон, в отношении "Жизни после смерти" он все же решил сделать исключение.