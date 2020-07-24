"Роскосмос" рассказал о проблемах при стыковке корабля "Прогресс МС-15"

Трудности возникли во время стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15" с российским сегментом МКС. Однако они не помешали проведению стыковки в автоматическом режиме.

Космический грузовик пристыковался к станции в 20:44 мск 23 июля, через 3 часа 19 минут после старта с Байконура ракеты "Союз-2.1а", которая вывела его на орбиту. При стыковке наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени​​​. Контролировали процесс наземный персонал управления и экипаж российского сегмента МКС. Отклонения находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения, говорится в сообщении "Роскосмоса", опубликованном в Twitter.

В настоящее время специалисты РКК "Энергия" проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения.

Корабль доставил на станцию топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны других грузов - ресурсной аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".