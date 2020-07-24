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24.07.2020 15:03
Рубрика: Легковые авто

Самый маленький кроссовер Hyundai получил "механику" без педали сцепления

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Субкомпактный кроссовер Hyundai Venue получил специальную версию исполнения Sport, вместе с которой на модели дебютировала интеллектуальная "механика" без педали сцепления. Нет, это не "робот".

Фото: Кузярин Анатолий / ТАСС
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За основу взяли шестиступенчатую механическую трансмиссию с датчиком отслеживания движения рычага переключения передач. Как только он фиксирует намерение сменить скорость, гидравлический актуатор смыкает или размыкает сцепление. Переключение передач происходит вручную, но педали всего две.

За интеллектуальную "механику" просят на 20 000 рупий (19 000 рублей) больше, чем за обычную МКП. Роботизированная трансмиссия существенно дороже - на 114 000 рупий (108 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Но двухпедальная "механика" предлагается только в паре с литровым турбомотором с отдачей 120 л.с. - самым мощным в линейке Venue.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Этот двигатель и 100-сильный дизель теперь доступны в исполнении Hyundai Venue Sport, отличающегося от стандартных версий дизайном колёсных дисков и решётки радиатора, красными вставками по периметру кузова, металлическими накладками на педали и наличием подрулевых переключателей (для версией с iMT).

Цена на Hyundai Venue в Индии начинаются от 670 000 рупий (636 000 рублей). Также кроссовер представлен на рынке США, Австралии, Кореи и Южной Африки.

В августе состоится мировая премьера соплатформенного Venue кроссовера Kia Sonet.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai