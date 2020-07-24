Святую Софию в Стамбуле подготовили к первому за 85 лет намазу

На первом богослужении будут присутствовать президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, руководство Турецкой республики, и, как ожидается, главы ряда стран, в том числе Азербайджана и Катара. При этом лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу отказался посещать торжество.

Перед входом на территорию бывшего музея Святой Софии уже повесили зеленую табличку, на которой написано "Великая мечеть Святой Софии", а Эрдоган с супругой сфотографировались под ней.

В самой мечети в настоящий момент продолжаются последние приготовления. Идет проверка и отладка звука, сообщают местные СМИ. Изображения Богоматери с Младенцем и архангела Гавриила в центральной апсиде закрыты шторами, которые, как обещает турецкая сторона, будут разворачиваться только на время намазов, все остальное время посетители собора смогут видеть их беспрепятственно. Мозаики на верхнем ярусе собора закрываться не будут.

Пол в Святой Софии покрыли зеленым ковром из 100-процентной шерсти, выкрашенной гипоалергенной антибактериальной краской в цвет "головы утки". Длина ворса двуслойного ковра составляет 7 и 16 миллиметров, рассказал директор ковровой компании, которого цитирует турецкий телеканал TRT. Чтобы не повредить древний мраморный пол, ковер уложен на два слоя войлока. К первому намазу будут уложены 2 тысячи квадратных метров ковра, а после окончания реставрации (сейчас часть пространства собора занимают строительные леса) настелят еще 2 тысячи квадратных метров. При этом эксперты опасаются, не окажет ли огромный шерстяной ковер негативного влияния на температурный и влажностный режимы в Святой Софии.

Как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, из-за большого числа верующих, желающих принять участие в намазе 24 июля, рядом со Святой Софией для них было отведено пять дополнительных участков. Для пропуска на территорию мечети организовано 11 контрольных пунктов, проход через них откроется в 10 утра 24 июля. Чтобы избежать распространения коронавируса, в районе Святой Софии будут работать 736 медиков, в чью задачу входит, в том числе, измерение температуры посетителей. Также там поставят на дежурство более ста машин скорой помощи и санитарный вертолет.