В Святую Софию на первый намаз пригласили глав государств

На первый намаз, который должен пройти в соборе Святой Софии уже в эту пятницу, 24 июля, турецкие власти пригласили иностранных лидеров, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Ожидается, что на торжественную церемонию первой мусульманской службы в мечети Айя-София прибудут главы Азербайджана и Катара, а также ряда других стран (в настоящее время информация уточняется). Также на пятничном намазе будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представители правительства, министры, верхушка правящей Партии справедливости и развития (AKP) и Партии националистического движения (MHP). При этом лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу отказался от посещения, об этом сообщило турецкое издание Yeni Safak.

Между тем внутри Святой Софии идут срочные приготовления. На полу расстилают 14 тысяч квадратных метров зеленых ковров "цвета головы утки". Ковры сделаны из чистой шерсти в турецкой провинции Маниса и украшены узорами, свойственными османской традиции 17 века. При этом ковер скроет Омфалион - большой круг из красного гранита в окружении кругов поменьше из порфира и зеленого мрамора (до сих пор неизвестно, зачем он был сделан), а также другие узоры на полу собора, как то: "реки" из зеленого мрамора, символизирующие библейские реки, текущие из рая (в настоящее время осталась только одна "река"), мраморный круг, в который ставили крест Константина на службах в присутствии византийского императора, отметки от столов с христианскими святынями, такими как губка, трость и копье, которые использовались при распятии Иисуса Христа - эти сокровища хранились в Святой Софии и выносились для поклонения на Страстной неделе перед Пасхой.

Для того, чтобы не повредить древние мраморные полы, на них будут уложены сначала два соля войлока, и только потом ковры. Видные с первого этажа мозаики Богоматери с Младенцем в апсиде и архангела Гавриила справа от нее будут на время молитвы закрываться шторками, "похожими на те, что используют в киноиндустрии". Как обещают турецкие власти, при установке шторок "в стены не вобьют ни единого гвоздя". Реставрационные леса также будут закрыты завесами на время служб. Президент Эрдоган посетил Айя-Софию 19 июля с проверкой.