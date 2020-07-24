Трамп отменил республиканский съезд во Флориде из-за коронавируса

Вспышка заболевания привела к тому, что некоторые республиканцы отказались от участия в конференции, на которой должен быть официально утвержден кандидат в президенты США от "партии слона" для участия в выборах 3 ноября этого года.

По словам Трампа, для большого собрания - это "не подходящее время". Делегаты намерены встретиться в Шарлотте (штат Северная Каролина), отметил американский президент. Он пояснил, что будет выступать на конгрессе, но "в другой форме", вероятнее всего, в режиме видеоконференции.

Трамп сказал, что он уже проинформировал губернатора Флориды Рона Десантиса о решении. Флорида в настоящее время входит в число штатов с наибольшим числом новых случаев COVID-19. По данным Reuters, там зарегистрировано почти 390 000 случаев заражения, 5600 инфицированных скончались. Третий день подряд в штате фиксируется более 1100 случаев заражения SARS-CoV-2.

Между тем

Количество случаев заражения в США превысило отметку в 4 миллиона. По данным университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах, где проживает 329 миллионов человек, зафиксировано 4 034 831 случаев заражения и 144 222 смертельных исхода.