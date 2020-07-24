Звезда "Кингсмана" и "Рокетмена" сыграет главную роль в фильме "Тетрис"

Тэрон Эджертон сыграет главную роль в фильме об истории создания "Тетриса", сообщает Daily Mail.

Эджертон, главный актер франшизы Kingsman и лауреат "Золотого глобуса" за исполнение роли Элтона Джона в фильме "Рокетмен", в этот раз сыграет голландского дизайнера видеоигр Хенка Роджерса.

Основой сюжета фильма станут правовые баталии за интеллектуальную собственность - культовую игру "Тетрис", которые развернулись между советским компьютерным агентством и западными компаниями покойного магната Роберта Максвелла и его сына Кевина. После долгих усилий Роджерс смог закрепить право владения игрой за собой и советским создателем "Тетриса" Алексеем Пажитновым.

Режиссером выступит Джон С. Бэрд. ("Винил", "Вавилон", "Грязь", "Стэн и Олли").

Не исключено, что актерский состав фильма пополнят не менее именитые актёры, утверждение на ключевые роли ещё не завершено.

Съемки фильма "Тетрис" планируется начать в сентябре.

Ранее сообщалось, что в Китае готовят трилогогию о "Тетрисе".