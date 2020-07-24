Новости

Рики Джервейс завершил работу над новым эпизодом "Жизни после смерти" 18:50
Amazon опубликовал трейлер американской версии "Утопии" 16:46
Вышел мрачнейший трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 16:00
Из-за пандемии отложена премьера нового "Человека-паука" 14:39
Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший "Аватар 2" 13:54

Звезда "Кингсмана" и "Рокетмена" сыграет главную роль в фильме "Тетрис"

Новости
    24.07.2020, 18:26
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Тэрон Эджертон сыграет главную роль в фильме об истории создания "Тетриса", сообщает Daily Mail.

Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший "Аватар 2"

Эджертон, главный актер франшизы Kingsman и лауреат "Золотого глобуса" за исполнение роли Элтона Джона в фильме "Рокетмен", в этот раз сыграет голландского дизайнера видеоигр Хенка Роджерса.

Основой сюжета фильма станут правовые баталии за интеллектуальную собственность - культовую игру "Тетрис", которые развернулись между советским компьютерным агентством и западными компаниями покойного магната Роберта Максвелла и его сына Кевина. После долгих усилий Роджерс смог закрепить право владения игрой за собой и советским создателем "Тетриса" Алексеем Пажитновым.

Режиссером выступит Джон С. Бэрд. ("Винил", "Вавилон", "Грязь", "Стэн и Олли").

Не исключено, что актерский состав фильма пополнят не менее именитые актёры, утверждение на ключевые роли ещё не завершено.

Съемки фильма "Тетрис" планируется начать в сентябре.

Ранее сообщалось, что в Китае готовят трилогогию о "Тетрисе".

Новости

Мел Гибсон переболел коронавирусом 13:05
В Сети появились первые минуты "Новых Мутантов" 12:54
Вышел трейлер второго сезона "Темных начал" 12:30
Эдгар Райт экранизирует рассказ создателя сериала "Чудотворцы" 12:09
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Из-за COVID-19 отложены премьеры сиквелов "Тихого места" и "Топ Гана" 11:38
Из-за пандемии Disney отложил премьеру "Мулан" на неопределенный срок 10:55
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ HayleyFudge
Умерла певица и актриса из "Супермена" Энни Росс 23.07.2020
Как должна была на самом деле выглядеть героиня Assassin’s Creed Valhalla 22.07.2020
Соцопрос: россияне назвали самый ожидаемый фильм года 22.07.2020
⧣ байопик
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Марадона намерен подать в суд на режиссера "Молодого папы" 13.07.2020
Режиссер "Молодого папы" снимет фильм про Марадону для Netflix 11.07.2020
Фото: Паулина Андреева в образе последней любви Виктора Цоя 10.07.2020