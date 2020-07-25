Минздрав предлагает ввести дистанционные медосмотры водителей

В Российскую трехстороннюю комиссию поступил законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс и закон об основах охраны здоровья граждан, подготовленный Минздравом (документ имеется в распоряжении "Российской газеты").

В понедельник трехсторонняя комиссия должна рассмотреть его на заседании одной из рабочих групп. Речь идет о законодательном введении дистанционных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. "Предлагаемые изменения предусматривают, что с момента принятия проекта федерального закона допускается проведение предсменных, предрейсовых медицинских осмотров, проводимых перед началом рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, рейса), с использованием технических средств, в том числе медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

- Необходимость в таких дистанционных медосмотрах уже давно назрела и перезрела, - пояснил "Российской газете" первый зампред Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. - Это для чего нужно? Прежде всего для того, чтобы повысить безопасность на наших дорогах. Каждый водитель, отправляясь в рейс, должен пройти медицинский осмотр. Да, в крупных государственных автопредприятиях, в метро есть медицинские работники, которые этим занимаются. А возьмем таксистов. Им по закону надо самим ехать в поликлинику - мерить давление, проходить тесты на отсутствие алкоголя и наркотиков. Подавляющее большинство из них ездят по нашим дорогам с липовыми справками и печатями. А потом мы удивляемся, почему водители часто становятся участниками ДТП.

По словам парламентария, сейчас есть специальные переносные приборы, которые помогают проводить медосмотры. А данные с таких приборов передаются медикам. "Технически все это решаемо. Возможно, бизнес подключится к организации медосвидетельствований водителей. Главное, чтобы это были реальные осмотры, а не купленные в интернете справки", - добавляет депутат.

"Данные поправки направлены на создания условий, при которых прохождение обязательных медицинских осмотров для допуска на работу водителей становятся более комфортными, - добавляет проректор Финансовой академии при правительстве РФ Александр Сафонов. - Например, сейчас водители агрегаторов такси или небольших компаний не могут организовать медосмотры на собственной территории. У них нет необходимых средств, компетенций и персонала для этого. Отправка персонала в специализированные организации может занимать значительное время. Внедрение технических средств контроля за наличием в организме наркотических средств, алкоголя, измерение давления и работы сердечной мышцы позволяют осуществлять такие измерения вне пределов медицинской организации и передавать данные для выдачи заключения специалистом на расстоянии. Это даёт возможность по-новому организовать систему реального мониторинга здоровья работника и сократить расходы средств и времени для его реализации".