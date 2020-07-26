Есть ли перспективы у АвтоВАЗа на украинском рынке

АвтоВАЗ может возобновить внешнюю сборку своих автомобилей на территории Украины. Соответствующие переговоры ведет корпорация "Укравто" с Группой Renault. На Запорожском автозаводе уже началась тестовая сборка, причем "проверке" подверглись практически все модели АвтоВАЗа - Lada Vesta, Xray, Granta и Largus. Впрочем, какие из них получат украинскую прописку, еще не решено, равно как остается под вопросом производство "Лад" на ЗАЗе в принципе.
По словам пресс-секретаря корпорации "Укравто" Дмитрия Скляренко, в рамках аудита производственных мощностей Запорожского автозавода была осуществлена поставка машинокомплектов от АвтоВАЗа. Но на данный момент переговоры с Группой Renault продолжаются, и говорить об их результатах пока преждевременно.
"Целесообразность этого проекта вызывает много вопросов, так как речь идет не о производстве, как это было в начале 2000-х, а о простой сборке, которая не несет ни технологий, ни какой-то промышленной составляющей. По большому счету это не более чем минимизация налоговых отчислений и обход санкций, которые были введены на автомобили происхождением из России", - рассуждает директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.
Напомним, с 1 января 2020 года украинские власти ввели запрет на импорт машин российского производства, и организация сборки автомобилей Lada на мощностях ЗАЗа, действительно, может стать возможностью его обойти. К слову, этим путем уже пошел украинский дистрибьютор Горьковского автозавода, который недавно наладил производство и продажи "ГАЗелей" под брендом HDC, созданным специально для местного рынка.
Стоит отметить, что долгие годы Украина была для АвтоВАЗа крупнейшим экспортным рынком. Еще в начале 2000-х российская марка занимала здесь более 55% всех продаж, а объемы реализации достигали 100-120 тыс. машин в год. При этом сборка автомобилей Lada в разные годы велась аж на четырех украинских предприятиях - в Запорожье, Луцке, Кременчуге и Херсоне.
Переломным стал 2012 год, когда АвтоВАЗ утратил лидерство на украинском рынке, которое безоговорочно удерживал на протяжении более чем 40 лет. Дело в том, что в тот год было прекращено производство "классики", составлявшей основу продаж АвтоВАЗа на Украине, а оставшиеся модели Lada проигрывали в цене продукции того же Запорожского автозавода и многим бюджетным иномаркам.
Ну а в 2014 году произошли известные события с Крымом, после которых покупка любого российского товара стала восприниматься некоторыми украинскими потребителями как "финансирование страны-агрессора". Установленные в 2016 году дополнительные пошлины на легковые автомобили из России сделали продукцию АвтоВАЗа еще менее конкурентоспособной.
Показательно, что с тех пор продажи автомобилей Lada на Украине неуклонно снижались, а с введением в этом году полного запрета на импорт продукции российского автопрома закономерно сошли на нет. Согласно данным Auto-Consulting, в последние месяцы в стране продавалось 30-40 машин с ладьей на радиаторной решетке, что означает рыночную долю на уровне нуля - 0,4%.
Как говорит Олег Омельницкий, фактически украинский рынок АвтоВАЗ потерял. Всё идет по сценарию стран Восточной и Центральной Европы в начале 1990-х, когда потребители пересели на автомобили европейских брендов и возвращаться к "Ладе" уже не хотят.
"В этой связи проект сборки на ЗАЗе, на мой взгляд, имеет довольно туманные перспективы. За последние годы потребитель сильно изменил свое отношение к марке Lada, и рассчитывать на большие объемы сбыта не приходится. Для АвтоВАЗа это, скорее, возможность остаться на украинском рынке, ведь потерять всегда легко, а вернуться всегда непросто", - резюмирует Олег Омельницкий.