Есть ли перспективы у АвтоВАЗа на украинском рынке

Автомобили Lada, как и прочая продукция российского автопрома, фактически оказались на Украине под запретом. Остаться на некогда крупнейшем экспортном рынке АвтоВАЗу поможет организация локального производства.

Украинский гамбит

АвтоВАЗ может возобновить внешнюю сборку своих автомобилей на территории Украины. Соответствующие переговоры ведет корпорация "Укравто" с Группой Renault. На Запорожском автозаводе уже началась тестовая сборка, причем "проверке" подверглись практически все модели АвтоВАЗа - Lada Vesta, Xray, Granta и Largus. Впрочем, какие из них получат украинскую прописку, еще не решено, равно как остается под вопросом производство "Лад" на ЗАЗе в принципе.

По словам пресс-секретаря корпорации "Укравто" Дмитрия Скляренко, в рамках аудита производственных мощностей Запорожского автозавода была осуществлена поставка машинокомплектов от АвтоВАЗа. Но на данный момент переговоры с Группой Renault продолжаются, и говорить об их результатах пока преждевременно.

"Целесообразность этого проекта вызывает много вопросов, так как речь идет не о производстве, как это было в начале 2000-х, а о простой сборке, которая не несет ни технологий, ни какой-то промышленной составляющей. По большому счету это не более чем минимизация налоговых отчислений и обход санкций, которые были введены на автомобили происхождением из России", - рассуждает директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

Напомним, с 1 января 2020 года украинские власти ввели запрет на импорт машин российского производства, и организация сборки автомобилей Lada на мощностях ЗАЗа, действительно, может стать возможностью его обойти. К слову, этим путем уже пошел украинский дистрибьютор Горьковского автозавода, который недавно наладил производство и продажи "ГАЗелей" под брендом HDC, созданным специально для местного рынка.

Потерянный рынок

Стоит отметить, что долгие годы Украина была для АвтоВАЗа крупнейшим экспортным рынком. Еще в начале 2000-х российская марка занимала здесь более 55% всех продаж, а объемы реализации достигали 100-120 тыс. машин в год. При этом сборка автомобилей Lada в разные годы велась аж на четырех украинских предприятиях - в Запорожье, Луцке, Кременчуге и Херсоне.

Переломным стал 2012 год, когда АвтоВАЗ утратил лидерство на украинском рынке, которое безоговорочно удерживал на протяжении более чем 40 лет. Дело в том, что в тот год было прекращено производство "классики", составлявшей основу продаж АвтоВАЗа на Украине, а оставшиеся модели Lada проигрывали в цене продукции того же Запорожского автозавода и многим бюджетным иномаркам.

Ну а в 2014 году произошли известные события с Крымом, после которых покупка любого российского товара стала восприниматься некоторыми украинскими потребителями как "финансирование страны-агрессора". Установленные в 2016 году дополнительные пошлины на легковые автомобили из России сделали продукцию АвтоВАЗа еще менее конкурентоспособной.

Показательно, что с тех пор продажи автомобилей Lada на Украине неуклонно снижались, а с введением в этом году полного запрета на импорт продукции российского автопрома закономерно сошли на нет. Согласно данным Auto-Consulting, в последние месяцы в стране продавалось 30-40 машин с ладьей на радиаторной решетке, что означает рыночную долю на уровне нуля - 0,4%.

Как говорит Олег Омельницкий, фактически украинский рынок АвтоВАЗ потерял. Всё идет по сценарию стран Восточной и Центральной Европы в начале 1990-х, когда потребители пересели на автомобили европейских брендов и возвращаться к "Ладе" уже не хотят.

"В этой связи проект сборки на ЗАЗе, на мой взгляд, имеет довольно туманные перспективы. За последние годы потребитель сильно изменил свое отношение к марке Lada, и рассчитывать на большие объемы сбыта не приходится. Для АвтоВАЗа это, скорее, возможность остаться на украинском рынке, ведь потерять всегда легко, а вернуться всегда непросто", - резюмирует Олег Омельницкий.