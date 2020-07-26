Назван эффективный способ выявления рака толстой кишки

Колоноскопия является одним из наиболее эффективных способов выявления рака толстой кишки. А чтобы предупредить появление смертельного заболевания, важно начать проходить подобные исследования заранее.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил главный гастроэнтеролог столицы Дмитрий Бордин.

Рак толстой кишки входит в пятерку наиболее часто встречающихся онкологических заболеваний, вместе с тем его относительно легко предотвратить, если уделять внимание своему здоровью. По словам Дмитрия Бордина, злокачественная опухоль не появляется в одночасье, ей предшествует длительный воспалительный процесс, во время которого появляются больные клетки.

- С точки зрения рака толстой кишки, здесь совершенно четко понятно: структура предракового заболевания - полипы, - пояснил врач. - Их можно выявить при колоноскопии. Такая проблема возникает в возрасте старше 45-50 лет, рекомендуется после 45-50 лет сделать первую колоноскопию.

Это особенно актуально, если у кого-то в семье уже был диагностирован рак толстой кишки. Зная об этом, начать обследования стоит за 5-10 лет до наступления возраста постановки такого диагноза у родственника.

Как уже писала "РГ", колоректальный рак вышел на второе место по количеству смертей среди всех онкологических заболеваний в России.