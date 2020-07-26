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26.07.2020 14:36
Рубрика: Общество

Названы имена первых обладателей стипендии имени Жореса Алферова

Текст: Александр Емельяненков
Аспиранты и молодые ученые из Белгорода, Долгопрудного, Калининграда, Москвы, подмосковного Сколково, Санкт-Петербурга, Тамбова и Томска будут получать с 1 сентября 2020 года стипендии имени нобелевского лауреата Жореса Алферова. Этой чести они удостоились по итогам специального конкурса, проведенного Министерством науки и высшего образования России.
Жорес Алферов с преподавателями Академического университета и лицея. Фото: Валерий Дегтерев/ из книги "Жорес Алферов" Жорес Алферов с преподавателями Академического университета и лицея. Фото: Валерий Дегтерев/ из книги "Жорес Алферов"
Жорес Алферов с преподавателями Академического университета и лицея. Фото: Валерий Дегтерев/ из книги "Жорес Алферов"

Именная Алферовская стипендия для молодых ученых в области физики и нанотехнологий назначается на один год, а ее размер составит 20 тысяч рублей. Сумма по нынешним временам, ценам и потребностям не такая большая, но главное, конечно, не в денежных знаках, а в символическом и ответственном назначении такой избирательной формы поддержки молодых ученых.

Сама эта стипендия, напомним, учреждена правительством РФ по указу президента России Владимира Путина №332 от 12 июля 2019 года "Об увековечении памяти Ж.И. Алферова", известного ученого-физика и не менее выдающегося организатора - науки и образования, их современной интеграции в рамках уникального в своем роде Академического университета, созданного в Санкт-Петербурге стараниями нобелевского лауреата.

Фото: Getty Images
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Академика Алферова не стало 2 марта 2019 года. С прошлого сентября созданный им университет уже носит имя своего основателя и первого ректора. А теперь вот Родион Резник, молодой и подающий надежды сотрудник Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Ж.И. Алферова Российской академии наук будет получать именную Алферовскую стипендию.

Вместе с ним в списке первых лауреатов коллеги-ровесники из Балтийского федерального университета им. И.Канта (Калининград), Белгородского государственного технологического университета, МГУ им. Ломоносова, Московского физико-технического института (Долгопрудный), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Сколковского института науки и технологий, Тамбовского государственного технического университета, Томского политехнического университета, Университета ИТМО (Санкт-Петербург).

Всего, как следует из сообщения на сайте Минобрнауки, "на конкурсный отбор было подано свыше 250 заявок. Победителями стали шесть молодых ученых и четыре аспиранта, представляющие организации высшего образования из семи городов Российской Федерации". Именной список стипендиатов приводится на том же сайте.

В конкурсе, который был объявлен Министерством науки и высшего образования России 15 апреля 2020 года, могли участвовать молодые ученые, замещающие должности научных или научно- педагогических работников в российских научных организациях или образовательных организациях высшего образования, в возрасте до 35 лет, имеющие ученую степень кандидата наук, или в возрасте до 40 лет, имеющие ученую степень доктора наук, а также учащиеся в аспирантуре по очной форме без ученой степени в возрасте до 30 лет. Кандидаты на получение стипендии должны были показать выдающиеся успехи в научной деятельности в области физики и нанотехнологий, а также иметь публикации в международных или всероссийских рецензируемых журналах и изданиях.

Поздравляем!

Известием о первых алферовских стипендиатах "РГ" поделилась с академиком РАН Александром Румянцевым, который активно помогал Жоресу Алферову в создании Академического университета и поддерживал его развитие в начальные годы.

- Искренне рад! - отозвался на звонок Александр Юрьевич. - Думаю, и академик Алферов был бы доволен такой представительной географией вузов в первом списке стипендиатов. Поздравляю молодых коллег!

Фото: Фото из книги "Жорес Алферов" (издательство "Людовик", 2020)
В годовщину смерти Жореса Алферова врач рассказал о его последних часах

А мы, в свою очередь, поздравили нашего собеседника, которому 26 июля, исполнилось 75. У нас на сайте - записанные с его слов воспоминания о Жоресе Алферове. Рассказывая о друге, Александр Румянцев естественным образом раскрывается сам. Прежде всего как коллега - физик-экспериментатор, начинавший младшим научным сотрудником, а затем как и Жорес Алферов в ленинградском Физтехе, ставший директором не менее известного Курчатовского института в Москве. Годы спустя - академик, министр, глава Федерального агентства по атомной энергии, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Финляндии. Сейчас - советник в "Росатоме".

Монолог Александра Румянцева "Зачем Жорес пошел на баррикаду" доступен здесь.

Общество Наука Правительство Минобрнауки

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