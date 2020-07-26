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26.07.2020 12:56
Рубрика: В мире

Президент Бразилии вылечился от коронавиурса

Текст: Юрий Когалов
Президент Бразилии Жаир Болсонару справился с коронавирусом. Как сообщил он в соцсетях, новый тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Свое успешное выздоровление Болсонару связал с приемом гидроксихлорохина, эффективность которого ставится под сомнение многими учеными.
Фото: AP Photo/Eraldo Peres Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Фото: AP Photo/Eraldo Peres

По мнению исследователей из ФРГ, данный противомалярийный препарат не подходит для лечения человека. Более того, он представляет риск для пациентов с проблемами с сердцем. Как отмечается в статье, опубликованной в журнале Nature, "хлорохин не является лекарством, подходящим для лечения инфекции SARS-CoV-2". Он просто не работает, уверены эксперты из Немецкого центра приматов Геттингене и больниц в Берлине и Бонне. Они обратили внимание, что предыдущие исследования, показавшие положительный результат, не проводились на клетках человека. Как и во многих других экспериментах использовались клетки обезьяны, однако в этот раз это было ошибкой, поскольку в них нет определенного фермента. А это значит, что хлорохин не может предотвратить проникновение вируса в клетки легких, заключили ученые после собственного эксперимента.

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Болсонару этого не знал, но все же вылечился.

О том, что он заразился коронавирусом, стало известно 7 июля. На протяжении последующих почти 20 дней он работал удаленно из своей резиденции - дворца Альворада. За это время он трижды сдавал тесты, которые подтверждали наличие инфекции. И лишь последний дал отрицательный результат.

Ранее на этой неделе Болсонару заявлял, что чувствует себя "очень хорошо", хотя "немного ошеломлен тем, что его заперли в комнате". Правда, к изоляции он отнесся с некоторым пренебрежением. Президента Бразилии заметили разъезжающим вокруг дворца на мотоцикле без шлема и маски.

Согласно последним данным, в Бразилии зарегистрировано 2,3 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, скончалось более 85 тысяч человек.

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