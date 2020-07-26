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26.07.2020 18:38
Рубрика: Власть

Путин и Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование

Текст: Кира Латухина
Президент России ответил на телефонный звонок украинского коллеги.

Владимир Путин и Владимир Зеленский подробно обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Михаил Соколов/ТАСС
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Была отмечена необходимость повышения эффективности переговоров в рамках минской Контактной группы и дана позитивная оценка согласованию дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Подчеркнута важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта.

Владимир Путин отметил приоритетность реализации решений "нормандской четверки", в том числе принятых по итогам парижского саммита.

Российский лидер назвал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в этом году противоречащим Минским соглашениям. По его словам, оно ставит под угрозу перспективы урегулирования. Также президент РФ выразил серьезную озабоченность в связи с заявлениями высокопоставленных украинских чиновников о неприемлемости ряда положений Минских соглашений и необходимости их пересмотра.

В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими

Путин особо подчеркнул, что позиция о безальтернативности минских договоренностей, которая прозвучала от Зеленского в этом телефонном разговоре, должна найти подтверждение в реальных действиях Киева.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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