Путин и Зеленский обсудили по телефону внутриукраинское урегулирование

Президент России ответил на телефонный звонок украинского коллеги.

Владимир Путин и Владимир Зеленский подробно обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса, сообщили в пресс-службе Кремля.

Была отмечена необходимость повышения эффективности переговоров в рамках минской Контактной группы и дана позитивная оценка согласованию дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Подчеркнута важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта.

Владимир Путин отметил приоритетность реализации решений "нормандской четверки", в том числе принятых по итогам парижского саммита.

Российский лидер назвал постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в этом году противоречащим Минским соглашениям. По его словам, оно ставит под угрозу перспективы урегулирования. Также президент РФ выразил серьезную озабоченность в связи с заявлениями высокопоставленных украинских чиновников о неприемлемости ряда положений Минских соглашений и необходимости их пересмотра.

Путин особо подчеркнул, что позиция о безальтернативности минских договоренностей, которая прозвучала от Зеленского в этом телефонном разговоре, должна найти подтверждение в реальных действиях Киева.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.