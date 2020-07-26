В Нальчике закрыли аттракцион, где люди провисели вниз головой

Сотрудники прокуратуры Кабардино-Балкарии завершили проверку деятельности аттракциона в Нальчике, на котором посетители, по уточненным данным, провисели вниз головой целых восемь минут. По требованию республиканского надзорного ведомства его эксплуатация приостановлена.

По информации пресс-службы прокуратуры, во время проверки в действиях хозяина - индивидуального предпринимателя - выявлен факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Оказалось, аттракцион вообще был введен в эксплуатацию без государственной регистрации.

Сообщается, что прокурор КБР направил все материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании предпринимателя по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Ведомство возбудило производство по делу об административном правонарушении, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ. Материалы административного производства также направлены для рассмотрения в республиканский Роспотребнадзор.

Кроме того, выяснилось, что правительство КБР до сих пор не определило орган исполнительной власти, который должен осуществлять региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, не принят и соответствующий регламент. В адрес председателя правительства республики внесено представление об устранении нарушений закона.

Напомним, сбой работы экстремального аттракциона, в результате которого люди провисели несколько минут на высоте вниз головой, произошел на минувшей неделе в центральном парке столицы Кабардино-Балкарии. Видео с происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как пассажиры застряли в поднявшейся кабине и провели там некоторое время вверх тормашками.

Проверку обстоятельств этого происшествия проводит и следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.