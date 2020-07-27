Большинство россиян поправились от COVID-19 без серьезного лечения

Большинство россиян, которые заразились коронавирусом, выздоравливают без серьезного лечения. Об этом рассказал руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев.

"Свыше 98 процентов пациентов в России выздоравливают не принимая лекарств серьезнее жаропонижающих. Не стоит недооценивать наш иммунитет. При заболевании коронавирусом главное - не поддаваться панике, причем эта рекомендация работает в обе стороны: и для врачей, и для их пациентов", - цитируют эксперта "Известия".

Ранее специалисты по статистике и моделированию Центра экономических исследований заявили о том, что все регионы России уже миновали пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2. Ученые ведут активную работу над вакциной, способной противостоять заболеванию.

По оценкам специалистов Минздрава, уже в августе ожидается регистрация первого российского препарата. Разработку лекарств ведут несколько институтов и научных центров страны, в том числе, Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор", а также Институт вакцин и сывороток ФМБА.