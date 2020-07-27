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27.07.2020 15:12
Рубрика: Общество

Герою Социалистического Труда Владимиру Климову исполняется 85 лет

Текст: Наталия Ячменникова
Конструктор Владимир Климов - из поколения, которому человечество обязано покорением космоса, которое создавало космическую эпоху. Когда-то давно он, еще студент Московского авиационного института, мечтал, что изобретет мотор, который домчит космический корабль до Луны за несколько часов…
Фото: Из личного архива Владимира Климова Фото: Из личного архива Владимира Климова
Фото: Из личного архива Владимира Климова

А потом была работа в ОКБ-2 (ныне - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева). Участие в монтаже технологического оборудования на полигонах "Капустин Яр" и "Байконур" в начале 1960-х годов. С 1963 - работа в ГСКБ "Спецмаш" (ныне в составе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - ЦЭНКИ).

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Вот такая биография. Где пройден путь от старшего инженера до заместителя генерального конструктора и заместителя начальника конструкторского бюро.

Владимир Николаевич был одним из ведущих конструкторов разработки стартового комплекса для ракетно-космической системы Н1-Л3, который предназначался для использования в рамках советской "Лунной программы". Одним из ведущих по строительству лунной базы и стартовой площадки на спутнике Земли. К сожалению, по разным причинам этот проект так и не был претворен в жизнь.

"Вот когда мы Н1 закладывали, мы испытали около 10 типов стартовых сооружений. В основном с точки зрения газовой динамики. Делали эту работу вместе с ЦНИИ МАШ на соответствующих стендах", - рассказывает Владимир Климов. "Если бы не наша неудача с носителем, мы бы полетели к Луне", - уверен он.

Он мечтал построить стартовый комплекс для многоразовой космической системы "Энергия-Буран", который позволит автоматическим станциям отправляться не только на Луну, но и на Марс и даже Венеру. Принимал участие в испытаниях и пуске первых суперракет-носителей "Энергия".

То, чем занимается Владимир Климов, всегда шло под грифом "совершенно секретно". Поэтому и звание Героя Социалистического Труда ему было присвоено тоже закрытым указом в 1991 году.

Фото: iStock
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И сегодня Владимир Николаевич в космическом строю. Под его руководством разрабатываются принципиально новые стартовые комплексы для вывода на орбиту сегментов Международной космической станции. Он убежден: поскольку не удалось в Советском Союзе достичь советскими космонавтами Луны, эта задача поставлена сейчас. И в решение этой задачи роль ЦЭНКИ очень велика.

"Впереди у "ЦЭНКИ" важнейшая работа - создание стартового и технической позиции, всей наземной инфраструктуры для сверхтяжелого комплекса, для СТК. И сроки, которые определены для этой очень большой, очень серьезной, очень сложной работы, они не такие уж и большие", - говорит Владимир Николаевич. В 2028 году Россия должна стартовать на Луну.

Владимир Климов, советник генерального директора АО "ЦЭНКИ" - космодромы России" не сомневается: большой космос начинался и по-прежнему начинается на Земле.

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