Hyundai выкупает завод General Motors в Санкт-Петербурге

Hyundai Motor намерен купить закрытый завод GM Auto в Шушарах (Санкт-Петербург). Корейская компания уже подала соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), оно зарегистрировано 24 июля, пишет "Интерфакс".

Завод GM открылся в Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект составил $300 млн. В 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. Мощности предприятия позволяли выпускать 98 тысяч машин в год. Завод был законсервирован 1 июля 2015 года.

В начале 2019 года завод хотела приобрести белорусско-британская автосборочная фирма "Юнисон", сделку даже успела одобрить ФАС, однако "Юнисон" не смогла найти достаточной суммы для выкупа - и отказалась от этой идеи.

У Hyundai Motor действует в России свой крупный автозавод полного цикла, расположенный неподалеку от Шушар - в Сестрорецке. Он производит бюджетные седаны Hyundai Solaris и кроссоверы Creta, а также семейство Kia Rio (седан и кросс-хэтчбек). В 2019 году Hyundai выпустил на этом предприятии 245 000 машин, план на 2020-й - 230 000. Выпуск более дорогих моделей для РФ, а также грузовиков Hyundai Motor традиционно заказывает у калининградского автосборщика "Автотор".

В 2021-м локализация производства Hyundai в России значительно возрастет - компания строит огромный моторный завод в Сестрорецке. На нем будут собирать 1,6-литровые агрегаты Gamma для Solaris, Creta и Rio.