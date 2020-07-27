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27.07.2020 07:29
Рубрика: В мире

МИД КНР: Генконсульство США в Чэнду официально закрыто

Генеральное консульство Соединенных Штатов в городе Чэнду на юго-западе Китая официально закрыто. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Китай может закрыть консульство США в Ухане

"27 июля в 10.00 генеральное консульство США в Чэнду закрылось в соответствии с требованием китайской стороны", - цитирует РИА Новости сообщение. Отмечается, что представители компетентных органов Китая уже приняли генконсульство в свое ведение.

Напомним, на днях власти Китая направили США предписание закрыть американское диппредставительство в Чэнду, назвав это законным и необходимым ответом. Ранее Вашингтон принял решение закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Консульство США в Чэнду было открыто в 1985 году. Оно отвечало за юго-запад КНР, включая провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

В мире США В мире Восточная Азия Китай

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