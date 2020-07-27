Москва прокомментировала слова главы МИД ФРГ об участии России в G7

В Госдуме и Совфеде рассказали, о чем свидетельствуют заявления главы МИД ФРГ о невозможности присоединения России к "Большой семерке".

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что не поддерживает участие России в заседаниях "семерки" до решения украинского вопроса.

Эти слова направлены против президента США Дональда Трампа, а не против Москвы, прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ведь, как ранее заявлял Трамп, присутствие России в G7 требует здравый смысл.

- Позиция больше, на мой взгляд, продиктована ухудшающимися отношениями Берлина с Вашингтоном, отметил глава комитета. Он напомнил, что канцлер Ангела Мергель вообще отказывалась под формальным предлогом принимать участие в саммите G7, который должен пройти в США.

При этом политик считает, что возвращение России к формату G8 не является для страны самоцелью, "тем более на условиях шантажа по крымскому вопросу".

- Гораздо более эффективно проводится межгосударственное взаимодействие в рамках G20 (и на это также обратил внимание Маас), а неформальный клуб "Большой семерки" все более устаревает, - отметил Слуцкий. - Кроме того, германские партнеры признают, что без России невозможно разрешить самые ключевые вопросы международной повестки.

Таким образом, резюмировал он, России важен сам диалог, а не форматы.

Заявления также оценил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В комментарии RT он отметил, что слова немецкого министра находятся в контексте той политики, которую проводит Германия по отношению к России в связи с ситуацией на Украине.

- Хотя больше чем уверен, что Маас прекрасно понимает, что Крым никогда не вернется в состав Украины… Они говорят постоянно стандартные фразы, штампы, которые, на мой взгляд, конструктива не несут, - пояснил Цеков. - Если они будут все время этого направления придерживаться, то никакого развития ни ЕС, ни мировое сообщество не получит.

Сенатор, как и его коллега из Госдумы, отметил, что Россия "не просится в G7", и на первый план вышла G20.