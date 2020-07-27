Nissan выпустит новый кроссовер через год. Он будет большим и электрическим

В конце следующего года Nissan выпустит ещё один электрический кроссовер, который присоединится к Leaf и недавно представленному Nissan Ariya.

Новый электрический кроссовер будет создан на модульной платформе CMF-EV, которая, по словам главы подразделения EV Nissan Europe Хелен Перри, будет лежать в основе SUV, относящихся к сегментам C и D. По прогнозам компании, именно эти сегменты будут активнее прогрессировать в ближайшие годы: в течение трёх лет эти сегменты вырастут примерно на 300%.

Новинка сможет проезжать без подзарядки до 500 км - такой же запас хода у Nissan Ariya с одним электромотором на передней оси и ёмкостью аккумулятора 87 кВт∙ч. Перри отметила, что 500 км - не предел, но уже некий минимум, который необходим автомобилям, позиционируемым в качестве семейных и машин для путешествий.

На премьере Nissan Ariya было озвучено, что компания к концу 2023 года планирует продавать примерно миллион электрокаров и гибридов. К этому времени половина модельного ряда бренда должна быть электрифицирована.