Определены страны Европы с самым доступным бензином

Люксембург возглавил рейтинг европейских стран по доступности бензина для населения, Россия с одной из самых низких цен на топливо - на 20-й позиции, на последнем месте - Украина.

"Жители Люксембурга на свои средние зарплаты могут приобрести свыше трех тысяч литров бензина. На втором месте - Норвегия с 2,6 тысячами литров. На третьем месте по доступности бензина - Австрия. На среднюю зарплату здесь можно приобрести больше двух с половиной тысяч литров топлива", - приводит данные исследования РИА Новости.

Составители рейтинга использовали данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2020 года. Россия в этом списке находится между Чехией и Грецией. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. Это больше, чем в ряде государств Восточной Европы, а также на Украине и в Беларуси. Для сравнения, жители Украины на среднюю зарплату могут позволить себе только 395 литров топлива, что в восемь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах - 125,8 рубля за литр. Далее следуют Дания, Греция, Италия и Португалия. В этих странах топливо обойдется дороже 111 рублей за литр. Эксперты отмечают, что в большинстве европейских стран с дорогим бензином главной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.