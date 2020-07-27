Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле. За противоправные действия в отношении стражей порядка задержаны 47 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Полиция разместила на своем сайте информацию о пострадавших сотрудниках - на фото ссадины, кровоподтеки, ожоги, у одного полицейского разрыв мениска. Протестующие кидали в стражей порядка камни, кирпичи, бутылки и другие предметы. Офицеры использовали нелетальное оружие, пытаясь разогнать тысячи демонстрантов.

В четверг президент США Дональд Трамп направил в Сиэтл федеральных силовиков, вызвав раздражение у протестующих.