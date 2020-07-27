В аэропорту "Шереметьево" вновь откроется для пассажиров терминал D

В преддверии начала полетов за рубеж аэропорт "Шереметьево" 27 июля возобновляет работу терминала D. Он был закрыт в начале апреля из-за снижения перевозок на фоне пандемии коронавируса. Информация появилась на сайте компании.

"Ослабление ограничений, введенных из-за COVID-19, отразилось на росте пассажиропотока. В июне спрос на авиацию увеличился втрое по сравнению с маем", - говорится в сообщении.

Пока что на онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" нет рейсов на понедельник, вылетающих или прилетающих из терминала D. Ранее он обслуживал как внутренние, так и международные рейсы. В сообщении пресс-службы компании говорится о том, что терминал полностью готов к работе, приняты все меры для безопасности работников и пассажиров.

Напомним, с первого августа Россия возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Пляжи последней неожиданно ворвались в топ курортов у россиян. После появления информации о возобновлении полетов жители страны стали активно изучать предложения об отдыхе в Танзании. Добавим, что переговоры о взаимных полетах ведутся еще с несколькими десятками государств.