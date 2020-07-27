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Текст:   Нина Рузанова  (Новосибирск)
21:22 27.07.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8218)

Тяжба по воде

Как жильцы одного новосибирского общежития добились изменения тарифов

Департамент по тарифам Новосибирской области изменил приказ, определяющий нормативы потребления воды в жилых помещениях. Поправки в документ пришлось внести в связи с судебными решениями, вынесенными в пользу двух жильцов общежития СО РАН в Академгородке - Владимира Ажеганова и Сергея Прокопьева.
Владимир Ажеганов: Жильцов сейчас волнует вопрос, кто будет платить по старым счетам - УК или областной бюджет? Фото: Татьяна Кравченко Владимир Ажеганов: Жильцов сейчас волнует вопрос, кто будет платить по старым счетам - УК или областной бюджет? Фото: Татьяна Кравченко
Владимир Ажеганов: Жильцов сейчас волнует вопрос, кто будет платить по старым счетам - УК или областной бюджет? Фото: Татьяна Кравченко

О борьбе, которую развернули эти двое обитателей семиметровых комнат, "РГ" писала дважды (см. "РГ-Неделя" "Сколько воды утекло" от 12.02.2020) и "Вывели на чистую воду" "Экономика Сибири" от 18.06.2020). Суть их претензий: нормативы потребления воды, которые определены в приказе департамента для их общежития, завышены. В документе, который был принят в 2012 году, комнаты в общежитиях секционного типа приравнивались к квартирам, где есть раковины и душевые (норматив повыше был установлен разве что для обладателей квартир с ваннами). Однако ни Владимир Ажеганов, ни Сергей Прокопьев, ни их соседи по общежитию N 3 СО РАН не могут принимать душ в собственных комнатах. Душ в этом общежитии расположен в подвале. Нет в комнатах и раковин. Рассудив, что норматив потребления воды в их помещениях должен быть другим, Ажеганов и Прокопьев обратились в суд с административным иском и потребовали признать приказ регионального департамента по тарифам незаконным и недействующим.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Уже после подачи административного иска департамент формально изменил приказ, переставив слова, поэтому жильцам пришлось обжаловать уже недействующую версию, ведь платить за воду долгие годы им приходилось именно в соответствии с ней. Новосибирский областной суд согласился с доводами Ажеганова и Прокопьева и признал документ незаконным. На защиту прав жильцов встала и апелляционная инстанция: приказ был признан не только незаконным, но и недействующим с момента принятия. Это уже давало жильцам право требовать возврата излишне уплаченных денег.

Но они пошли дальше. И обратились в областной суд с новым иском о признании незаконным действующего приказа. Чтобы не платить больше и впредь. И тут, как рассказал "РГ" Владимир Ажеганов, выяснилось, что департамент выпустил новую версию приказа, добровольно приведя нормативный документ в соответствие с решениями двух предыдущих судов. Новая редакция приказа действует с 30 июня. Из текста исчезло деление общежитий на типы: квартирное, коридорное, секционное. Теперь об этом нет ни слова. И главное, в новом приказе норматив для жильцов общежитий ниже, чем для хозяев квартир. По расчетам Владимира Ажеганова, это снизит его плату за воду как минимум на 15 процентов.

В результате суд производство по административному иску к департаменту прекратил. Однако это не означает конца тяжбам по воде. Жильцов волнует вопрос - как вернуть незаконную переплату за много лет? Кто будет платить в буквальном смысле по старым счетам - УК или областной бюджет?.. Словом, до полного восстановления справедливости утечет еще много воды.

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