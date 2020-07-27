Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК "Ахмат"

В футбольном клубе из столицы Чечни, как и ожидалось, произошли серьезные перемены. По информации пресс-службы грозненцев, главным тренером ФК "Ахмат" назначен Андрей Талалаев. С 47-летним наставником подписан контракт сроком на три года.

"Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Игорем Шалимовым, который действовал до окончания сезона 2019-2020 годов, - говорится в сообщении. - 28 июля Андрей Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку. Подготовку к стартующему в августе новому сезону "Ахмат" начнет недельным сбором в Кисловодске".

Что касается отставки популярного в прошлом игрока сборной России, московского "Спартака, миланского "Интера", экс-главного тренера "Краснодара" и "Химок", то в Грозном не скрывают, что ждали от Игоря Шалимова гораздо большего: перед командой на старте минувшего сезона была поставлена задача добыть путевку в Лигу Европы, а в результате чеченский клуб едва не вылетел из Российской премьер-лиги. Причем "Ахмат" на своем поле в матчах первенства страны не побеждает уже ровно год - с августа 1919-го.

"Имея всемерную поддержку со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и добротный состав, команда обязана занимать более высокие места, а не бороться за выживание, - написал в своем аккаунте в Instagram президент ФК "Ахмат" Магомед Даудов - Ну, а мы идем дальше с Андреем Викторовичем Талалаевым, перед которым поставлены задачи вывести команду на новый уровень".

Любопытно, в прошлом апреле Шалимов ушел с поста главного тренера подмосковных "Химок", который потом занял Талалаев.

После рестарта минувшего сезона Андрей Талалев короткое возглавлял "Крылья Советов", однако не сумел спасти самарцев от вылета из РПЛ. После чего подал в отставку, чтобы стать главным тренером команды, которая в сезоне 2020/2021 буде выступать в элитном отечественно дивизионе первенства страны.

Справка "РГ"

Андрей Талалаев родился 5 октября 1972 года в Москве. Свою футбольную карьеру начал в столичном "Торпедо". Выступал также за "Томь", "КАМАЗ", "Динамо-Газовик" из Тюмени, нижегородский "Локомотив", итальянский "Тревизо", молодежную сборную России. Обладатель Кубка России (1993 года) и бронзовый пример первенства страны (1991).

В качестве главного тренера возглавлял юношескую сборную России, "Тамбов", армянский "Пюник", "Химки" и "Крылья Советов".