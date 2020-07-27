В КБР травмированного альпиниста на вертолете спустили с горы

В Черекском районе Кабардино-Балкарии на горе Дыхтау альпинист из Архангельской области травмировал ногу и не смог сам вернуться к подножию. 32-летний мужчина передал свои координаты спасателям и для его эвакуации вызвали вертолет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

- Около двух часов дня с привлечением коммерческого вертолета спасатели эвакуировали пострадавшего в альпинистский лагерь "Безенги", - отметили в чрезвычайном ведомстве.

По данным ГУ МЧС, состояние альпиниста было стабильным, поэтому до больницы его не сопровождали. Из альплагеря можно выехать на автомобиле. В операции участвовали девять спасателей и вертолет.

На прошлой неделе в районе ущелья Безенги также пострадали два туриста. Они попали под камнепад и получили травмы, их пришлось эвакуировать по воздуху. А 20 июля при сходе льда на леднике Башиль в Чегемском районе КБР получили травмы три участника туристической группы, включая двух детей 9 и 11 лет.