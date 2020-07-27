Напавшим на полицейских мурманским подросткам дали условные сроки

В Апатитах вынесен приговор четверым подросткам, которые в декабре прошлого года после закрытия дискотеки избили двух полицейских. Каждый нападавший получил полтора года лишения свободы условно, сообщает Следственный комитет по Мурманской области.

Это одно из самых резонансных уголовных дел в Мурманской области. ЧП произошло в дни, когда город активно готовился к Новому году. В местном ДК проходила "воробьиная" дискотека, куда пришли повеселиться самые юные жители города.

Ближе к окончанию мероприятия на площади появились 16-летние подростки. Они уже вышли из возраста "воробьиной" дискотеки и, как считают в следствии, пришли "искать приключений". Следствие показало, что подростки громко ругались матом, пили алкоголь на улице.

К молодым людям подошли двое полицейских, которые охраняли на площади общественный порядок. Полицейские предложили подросткам проследовать до ближайшего отдела, один молодой человек попытался убежать. Но полицейский схватил его за рукав. Тогда второй юноша бросился к крыльцу Дома культуры и оттуда прыгнул на правоохранителя. Тем временем подросток, которого удерживали, повалил стража порядка. Двое других юношей также бросились к полицейским и стали бить упавших мужчин руками и ногами. А затем подростки убежали.

Медицинскую помощь пострадавшие полицейские получали амбулаторно. По факту происшествия немедленно было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ, которая предусматривает ответственность за применение насилия в отношении представителей власти.

Подростков быстро установили. Выяснилось, что парни регулярно задирают сверстников, состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе следствия и на суде подростки признали свою вину. Суд учел их юный возраст, поэтому наказание условное с испытательным сроком на два года. Если в течение этого времени юноши попадут в поле зрения правоохранительных органов, то условный срок может быть заменен на реальный.