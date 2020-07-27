В Крыму с первого раза не удалось найти затопленную бронемашину

Водолазам после первого погружения не удалось определить точное место затопления бронетранспортера БРДМ-2 в Керченском проливе. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь Военно-технического общества Андрей Коннов.

К водолазным работам аквалангисты приступили накануне, несмотря на сложные погодные условия. Но координаты поиска имели достаточно большую погрешность.

- Задача была найти БРДМ и оценить масштаб работ для его извлечения, - пояснил Андрей Коннов. - Несколько служб, сопровождавших нас во время "Десанта мужества", в частности Госинспекция по маломерным судам МЧС, предоставили данные о месте затопления машины. Но к сожалению, это лишь предполагаемые места. В действительности нужно учитывать целый ряд факторов - от технической погрешности до течения. Кроме того, некоторые точки находятся на расстоянии 500 метров друг от друга. Таким образом, весь квадрат поиска - километр на километр. А это достаточно большое расстояние.

В Военно-техническом обществе заверили, что работы в Керченском проливе не останавливаются ни на день и при благоприятных погодных условиях возобновятся.

Напомним, бронемашина БРДМ-2 затонула в минувшую субботу во время патриотической акции "Керченский десант. Дорога мужества". Из-за сильного бокового ветра и высокой волны машина быстро набрала воду и затонула на глубине от пяти до восьми метров, в пяти километра от таманского берега. Организаторы акции планируют поднять бронетранспортер с помощью крана и восстановить его.