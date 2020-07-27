В Крыму составят реестр источников воды

Министерство экологии и природных ресурсов РК проведет инвентаризацию источников воды на территории Крыма. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

На заседании президиума Совета по формированию и реализации научно-технической политики Крыма глава РК Сергей Аксенов также поручил региональному минэкологии составить реестр источников и оценить, можно ли их использовать для обеспечения водой крымчан. Руководитель региона поддержал идею использования объектов малого традиционного водоснабжения - карстовых источников, колодцев, а также гидротехнических сооружений - как одну из возможностей решить проблему водообеспечения республики.

Президент Российской академии наук и сопредседатель Совета Александр Сергеев отметил, что для научно-технического развития Крыма нужно грамотно использовать знания и умения ученых.

Ранее старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета КФУ имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин сообщил, что под верхним уровнем крымских рек находятся древние галечные русла, по которым проходит так называемый водоносный горизонт. Сейчас большая часть этих запасов уходит в море. По словам ученого, эту влагу можно точечно отбирать из подруслового стока и аккумулировать в Межгорном водохранилище. Для этого необходим небольшой трубопровод. Реализация соответствующего проекта потребует около двух лет.

Ученые Севастопольского государственного университета и НИИ сельского хозяйства Крыма РАН обнаружили на полуострове около 50 подземных потоков, которые каждые сутки уносят в море более миллиона кубометров пресной воды. По предварительной оценке исследователей, около 20 крупных сквозных подземных потоков и около 30 более мелких ежедневно круглый год сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более миллиона кубометров пресной воды, что в несколько раз превышает объем добычи из верхних водоносных горизонтов.

Напомним, из-за засушливой зимы и весны большинство водохранилищ полуострова существенно обмелели. Острее всего дефицит влаги ощущается в Симферополе.

Ранее на портале правительства РФ опубликовали проект постановления, в соответствии с которым создавшийся дефицит питьевой воды в Крыму предлагается признать чрезвычайной ситуацией. Из резервного фонда правительства России планируется выделить 159 миллионов рублей на предотвращение дефицита воды.