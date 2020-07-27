Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус

Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"У него (Сафронова) взяли тест​​​. Его изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус", - сказала Меркачева, чьи слова приводит РИА Новости.

Сафронов был задержан 7 июля и в тот же день арестован сроком на два месяца. Следствием ФСБ расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", по которой может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Сафронов своей вины не признает.