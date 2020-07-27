УАЗ приостановил конвейер вслед за АвтоВАЗом

Ульяновский автомобильный завод приостановил работу на неделю: предприятие с 27 июля ушло в корпоративный отпуск, который продлится до 3 августа. За это время будут проведены ремонтно-профилактические мероприятия.

"Дальнейший рабочий график будет определяться в соответствии с производственной программой, которая подразумевает, в частности, выполнение госзаказов", - пишет "Автостат" со ссылкой на пресс-службу УАЗа.

В первом полугодии дилеры УАЗ продали на 27% автомобилей меньше, чем в январе-июне 2019 года. Остановить падение продаж, вызванное в том числе пандемией, помогает выполнение госзаказов. В августе Ульяновский завод передаст 116 внедорожников холдингу "Россети". Также заказ на поставку автомобилей есть со стороны Росгвардии, МВД, ФСБ и Министерства обороны.

Заместитель генерального директора УАЗа по продажам и маркетингу Сергей Травкин отметил, что стимулируют спрос госпрограммы, такие как "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Напомним, с 27 июля в корпоративном отпуске находится АвтоВАЗ, конвейеры заводов которого не будут работать до 16 августа.