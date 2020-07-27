Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.07.2020 18:18
Рубрика: Российский автопром

УАЗ приостановил конвейер вслед за АвтоВАЗом

Текст: Константин Руссов
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Ульяновский автомобильный завод приостановил работу на неделю: предприятие с 27 июля ушло в корпоративный отпуск, который продлится до 3 августа. За это время будут проведены ремонтно-профилактические мероприятия.

Фото: скриншот с youtube.com
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ "Патриот". Качество удивило

"Дальнейший рабочий график будет определяться в соответствии с производственной программой, которая подразумевает, в частности, выполнение госзаказов", - пишет "Автостат" со ссылкой на пресс-службу УАЗа.

В первом полугодии дилеры УАЗ продали на 27% автомобилей меньше, чем в январе-июне 2019 года. Остановить падение продаж, вызванное в том числе пандемией, помогает выполнение госзаказов. В августе Ульяновский завод передаст 116 внедорожников холдингу "Россети". Также заказ на поставку автомобилей есть со стороны Росгвардии, МВД, ФСБ и Министерства обороны.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ анонсировал новый Largus Cross

Заместитель генерального директора УАЗа по продажам и маркетингу Сергей Травкин отметил, что стимулируют спрос госпрограммы, такие как "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Напомним, с 27 июля в корпоративном отпуске находится АвтоВАЗ, конвейеры заводов которого не будут работать до 16 августа.

#уаз