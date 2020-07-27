В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом

В Марокко в ночь на 27 июля вступил в силу запрет на въезд и выезд из восьми городов королевства. Такое решение было принято властями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Речь идет о городах Касабланка, Танжер, Тетуан, Фес, Марракеш, Мекнес, Беррашид, Сеттат. Здесь большинство горожан "не соблюдают меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование, ношение масок, использование средств дезинфекции", - цитирует РИА Новости сообщение МВД и минздрава Марокко. Запрет не распространяется на грузовые перевозки, граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, а также на сотрудников предприятий, получивших специальные разрешения.

По последним данным, в королевстве отмечено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 313 пациентов. В минувшую субботу был зафиксирован антирекорд за время эпидемии - 811 новых случаев.

Напомним, что в июне власти Марокко разрешили возобновить деятельность кафе и ресторанов, были открыты торговые комплексы, общественные парки, парикмахерские, спортивные залы и хаммамы. Позже были сняты ограничения на количество постояльцев, которое могут принять местные отели. Они могут использовать свои возможности на 100 процентов.