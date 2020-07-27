За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации вводится в России. С 27 июля под новую статью закона могут попасть предприятия, которые работают без документов. На оформление всех необходимых бумаг у предпринимателей был год, пояснили в прокуратуре.

"Теневой техосмотр обернется штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Также предусмотрено наказание до 480 часов обязательных работ, либо арест сроком до шести месяцев", - приводит подробности ТАСС.

Основной смысл нововведения не в том, чтобы выдать бизнесу еще одну лицензию, а в том, чтобы навести порядок в отрасли, сделав услугу максимально качественной для потребителя. Действующие правила предусматривают прохождение техосмотра раз в два года для автомобилей от трех до семи лет. Машины старше семи лет должны проходить техосмотр каждый год. Автомобили младше трех лет полностью освобождены от обязательного технического осмотра. Пока остается прежней процедура техосмотра и для автомобилей такси - обязательное посещение пункта ТО раз в полгода.

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины. Соответствующее постановление в начале июня подписал глава правительства Михаил Мишустин.