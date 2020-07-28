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Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата

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    28.07.2020, 14:00
Текст:   Олег Усков

Российская актриса Асмус поделилась с поклонниками радостью и "просто нереальной новостью" - подтверждено участие в программе Венецианского международного кинофестиваля фильма продюсера Алексея Учителя "Китобой", где у Кристины - роль труженицы секс-чата. Фестиваль пройдет в этом году со 2 по 12 сентября.

Фото: youtube.com/ IGN
Опубликован отрывок из финала сериала "Викинги" с Данилой Козловским

Об этом девушка информирует через Instagram. Напомнив: работа над проектом шла на студии Учителя семь лет, снят он "в экспедиции на Чукотке", а главные роли в картине исполнили непрофессиональные актеры, "коренные чукотские подростки Владимир Онохов и Владимир Любимцев".

"Поздравляю автора сценария и режиссера Филиппа Юрьева и всех причастных!!!" - написала Асмус.

Также поклонникам доступен фрагмент ленты с участием Кристины - бэкстейдж съемок, в котором она направляется в сторону развлекательного заведения.

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Просто нереальные новости!!!!!!! ⚡️⚡️⚡️ Наш фильм «Китобой» вошёл в программу Венецианского международного кинофестиваля!!!!!!! 😳🎬☄️ Работа над проектом шла более 7 лет. Фильм снят студией @rockfilms.ru (генеральный продюсер Алексей Учитель) в экспедиции на Чукотке, главные роли исполнили непрофессиональные актёры, коренные чукотские подростки Владимир Онохов и Владимир Любимцев. Поздравляю автора сценария и режиссёра Филиппа Юрьева и всех причастных!!! 👏🏻👏🏻👏🏻 Также в независимую программу Giornate degli autori вошёл российский фильм Ивана И. Твердовского «Конференция». Это большое достижение и успех!!!!!! 🔥💥 Венецианский кинофестиваль состоится с 2 по 12 сентября. Ууууууух!!!!!!

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Напомним: ранее актриса, после скандала вокруг триллера "Текст", стала отказываться от откровенных сцен, но перед "Китобоем" устоять не смогла.

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