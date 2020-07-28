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28.07.2020 14:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ изменил мотор 1.8 литра для Lada Vesta и Xray

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

На АвтоВАЗе началось производство модернизированного двигателя ВАЗ-21179 с артикулом 21179-1000260-03/8450104219. Отличие от предшественника заключается в топливных патрубках рампы.

Как сообщает Лада.онлайн, дилерам предписано "обязательно заменить установленные на нём (двигателе - прим. "РГ") трубки топливной системы (артикул 21179-1104013-10/8540032230) на трубки 21179-1104013-00/8450006230". С чем это связано, в пресс-службе АвтоВАЗа не прокомментировали.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Предшественники Vesta: какие Lada мы потеряли

Ресурс, опубликовавший эту информацию, приводит стоимость деталей: комплект новых патрубков стоит примерно 390 рублей, в то время как комплект, подлежащий замене, - около 1470 рублей.

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ начнёт применять ступицы передних колёс из более дешёвой стали, которая позволяет обеспечить необходимые характеристики . Не исключено, что и в этом случае производитель нашёл более доступный аналог, отвечающий требованиям по надёжности и качеству.

Двигатель ВАЗ-21179 имеет рабочий объём 1.8 литра и мощность 122 л.с. (170 Нм). Устанавливается на модели Lada Vesta и Xray, агрегатируется только 5-ступенчатой механической трансмиссией.

#Lada