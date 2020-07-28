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28.07.2020 18:54
Рубрика: Легковые авто

Genesis G70 превратится в универсал

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Премиальный бренд Genesis тестирует обновленный G70. И после рестайлинга автомобиль получит новый кузов - универсал в камуфляжной пленке впервые заметили на испытаниях.

Судя по фото, которое опубликовало издание motor1.com, на машину уже установлены двухъярусные фары. Задние фонари тоже будут разделены на две части. Номерная рамка сместится с крышки багажника вниз, на бампер. Кроме того, на снимках можно увидеть тормозные суппорты ярко-красного цвета и спаренные патрубки выхлопной системы.

Фото: www.motor1.com

Что касается технической части, то она держится в секрете. По предварительной информации, модель получит 2,5-литровую наддувную "четверку", развивающую 294 л.с. Ранее также сообщалось, что G70 лишится механической коробки передач - 2,5 литровый движок работает только с восьмидиапазонным "роботом" с двумя сцеплениями.

Фото: www.thekoreancarblog.com/
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Предполагается, что Genesis рассекретит обновленный G70 до конца года, а в продажу на домашнем рынке новинка поступит в первой половине 2021-го.

В России нынешняя генерация модели предлагается по цене от 2 249 000 рублей. В этом году марка привезет в нашу страну кроссовер Genesis GV80 и новый G80 этой осенью.

Фото: www.motor1.com
#Genesis