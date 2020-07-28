Указ главы Республики Крым от 24 июля 2020 года № 236-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 4 :

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, игровые виды спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов и в присутствии посетителей не более 10 % от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с общим количеством участников не более 50 человек и без привлечения зрителей, а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа.";

подпункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.";

пункт 7-1 изложить в следующей редакции:

"До особого распоряжения организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории Республики Крым, приостановить бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг, за исключением бронирования с 3 июля 2020 года мест, приема и размещения детей, фактическим местом жительства которых является Республика Крым и город федерального значения Севастополь, Арктическая зона Российской Федерации при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Руководителям организаций, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым и принимающих организованные группы детей из Арктической зоны, обеспечить:

- информирование Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым о приеме организованных групп детей не менее чем за 10 дней до заезда с указанием данных чартерного рейса, выделении "зеленого коридора" по маршруту следования;

- строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)";

- в течение суток с момента заезда, направление медицинских документов, подтверждающих отрицательные результаты лабораторных исследований материала на COVID-19 методом ПЦР у детей и сопровождающих их лиц, в территориальные отделы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по месту расположения принимающей организации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







