Названы даты выхода фильмов "Довод" и "Мулан"

Объявлен очередной срок возможного выхода на экраны пылко ожидаемого блокбастера Кристофера Нолана "Довод". Студия Warner Bros. обещает предъявить его миру 26 августа - но именно тем странам Европы, Азии и Австралии, где, в отличие от США, уже стабильно работают кинотеатры.

Американским зрителям скорее всего придется подождать до 3 сентября, и то картину покажут лишь там, где к тому времени откроются кинотеатры. Придется набраться терпения и Китаю: здесь показ фильмов в кинозалах пока ограничен двумя часами экранного времени, и 2,5-часовой "Довод" не сможет выйти пока и на этом огромном рынке.

Бесконечно откладывается премьера "живой" версии диснеевского фильма "Мулан": она должна была выйти еще 27 марта, затем перенесена на 24 июля, затем на 21 августа. Студия Диснея с сожалением сообщила также, что из-за приостановки съемок в Новой Зеландии не сможет выдержать прежний график (декабрь-2021) выпуска четырех продолжений "Аватара" Джеймса Кэмерона и очередных серий "Звездных войн".

Новые сроки премьер этих картин пока не определены.