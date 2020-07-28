Новый Kia Sportage впервые выехал на дорожные тесты. В продаже - не скоро

Подписчик The Korean Car Blog прислал фотографию прототипов нового поколения Kia Sportage, один из которых имеет удлинённую колёсную базу. Выход на рынок отложен, как предполагается, из-за внесённых в дизайн кроссовера корректив.

Фактически готовящийся Kia Sportage является пятым поколением, но в компании считают, что оно четвёртое: Sportage первой генерации решили "обнулить", так как он создавался в эпоху до объединения с Hyundai.

Было бы логично, если Kia Sorento дебютировал вслед или до нового Hyundai Tucson. До сих пор кроссовер Kia не был замечен на испытаниях, это значит, что новая генерация появится примерно через год. Например, первые прототипы нового Hyundai Tucson были сфотографированы в июле 2019 года, премьера запланирована на август.

Как сообщает The KCB, такая задержка может быть обусловлена внесением изменений в дизайнерскую концепцию нового Kia Sportage. Щепетильность связывают с тем, что Sportage - модель, которая делает деньги: в год в мире продаётся более полумиллиона экземпляров модели.

Что касается версий с длинной базой, то есть два варианта: самый предсказуемый - лонг-версия предназначена для Китая, второй - Kia решится на возрождение Sportage Grand для всех основных рынков сбыта.

Актуальная генерация Kia Sportage в России предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 150 и 184 л.с. Механическая трансмиссия предусмотрена только для 150-сильного мотора, "автомат" - для обоих вариантов. Цена на переднеприводную версию начинается от 1 464 900 рублей, купить Sportage 4x4 можно начиная от 1 624 900 рублей.