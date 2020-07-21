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21.07.2020 09:15
Рубрика: Легковые авто

Опубликовано изображение салона нового Hyundai Tucson

Текст: Константин Руссов
Фото: www.worldscoop.forumpro.fr Фото: www.worldscoop.forumpro.fr
Фото: www.worldscoop.forumpro.fr

На сайте WS было опубликовано изображение интерьера новой генерации Hyundai Tucson. Кроссовер получит сенсорный блок управления климатической системой, руль, как у Hyundai Elantra, и цифровую комбинацию приборов.

Однако, как пишет Motor1, в Hyundai отказались комментировать подлинность изображения, сообщив, что никаких тизеров компания не публиковала.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Ранее появлялись "шпионские" фото салона, и конфигурация передней панели на "тизере" имеет ряд отличий. У прототипа был вертикально ориентированный планшет с чёткими контурами сенсорных клавиш, на изображении же дисплей мультимедиа имеет горизонтальную ориентацию. Также в салоне прототипа под планшетом была ниша, на месте которой на условном тизере появился блок управления климатической системой.

Премьера нового Hyundai Tucson может состояться в августе этого года. "РГ" рассказывала, какими моторами обзаведётся четвёртое поколение кроссовера.

В России актуальная генерация Tucson предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 150 и 184 л.с. и дизелем с отдачей 185 л.с. Коробки передач - "механика" и "автомат". Цены начинаются от 1 584 000 рублей.

#Hyundai