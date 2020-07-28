Новый Mercedes T-Class может оказаться перелицованной копией Renault-Nissan

Mercedes-Benz Vans - структурное подразделение Mercedes-Benz, специализирующиеся на выпуске коммерческих моделей, опубликовала тизер нового T-Class - семейного компактвэна, который разрабатывается в партнёрстве с Renault-Nissan-Mitsubishi.

Концерн Daimler AG, в которую входит компания Mercedes-Benz, имеет опыт сотрудничества с франко-японским альянсом: совместной разработкой является турбированный двигатель объёмом 1.3 литра, который устанавливается в том числе на Renault Arkana, и пикап Mercedes-Benz X-Class, являющийся по сути Nissan Navara/Renault Alaskan.

Последнее позволяет предположить, что и новый T-Class может оказаться перелицованной копией какой-либо из моделей Renault-Nissan-Mitsubishi. В анонсе новинки Mercedes-Benz уточняет, что T-Class будет иметь раздвижные двери с двух сторон и получит чисто электрические версии. В линейке Renault, например, есть Renault Kangoo, который подходит под заявленные критерии. К тому же, Kangoo в скором времени должен сменить поколение.

Дата премьеры нового Mercedes-Benz T-Class не уточняется, но в компании сообщили, что в продажу автомобиль поступит в первой половине 2022 года.

"T-Класс удовлетворит потребности семей и людей, ориентированных на активный образ жизни, с привлекательным соотношением цены и качества", - рассказали о целевой аудитории новинки в Mercedes-Benz.