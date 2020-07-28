Собиравшийся покорить Ключевскую сопку альпинист умер от горной болезни

Причиной смерти альпиниста, погибшего при восхождении на вулкан Ключевская сопка, стала горная болезнь.

Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина умер из-за влияния большой высоты и воздействия атмосферного давления.

Напомним, что двое альпинистов начали восхождение 3 июля, а через два дня у одного из них отказали ноги недалеко от вершины. Его напарник отправился за помощью и сообщил о случившемся.

Спасатели две недели искали туриста, но из-за плохих погодных условий и камнепадов, поиски были приостановлены. 23 июля тело погибшего нашли.