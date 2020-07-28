Один из фигурантов дела экс-главы Коми Гайзера выйдет на свободу

Бывший руководитель Фонда поддержки инвестпроектов Республики Коми Игорь Кудинов, осужденный по делу экс-главы региона Вячеслава Гайзера, освобожден условно-досрочно. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на Верховный суд Республики Коми.

Тремя днями ранее ходатайство адвоката осужденного об условно-досрочном освобождении удовлетворил Ухтинский городской суд. Верховный суд региона оставил это постановление без изменений.

Игорь Кудинов был осужден за мошенническое хищение акций ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая" и легализацию доходов, полученных преступным путем. В июне 2019 года суд дал его семь лет колонии общего режима и назначил штраф 500 тысяч рублей. Наказание Кудинов отбывает в поселке Нижний Доманик под Ухтой. С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, срок заключения истекал в сентябре 2020-го.

Но, как отметил адвокат Андрей Викторов, своим поведением Игорь Кудинов доказал, что достоин условно-досрочного освобождения.

Ранее Верховный суд Республики Коми смягчил наказание еще одному фигуранту дела Гайзера - Елене Шабаршиной, бывшему руководителю администрации главы региона. Она была осуждена за взятку на шесть лет колонии общего режима. Срок лишения свободы сократили вдвое - до трех лет.