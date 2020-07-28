Петербуржца, расчленившего свою жену, отправили под арест

Житель Санкт-Петербурга, который зарубил и расчленил свою жену, заключен под стражу. Такое решение вынес Выборгский районный суд города, сообщают в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, в ночь на 27 июля в доме на проспекте Художников, 15/1 была жестоко убита 24-летняя женщина. Следствие полагает, что убийство совершил 29-летний муж погибшей. Согласно материалам дела, он убил жену, нанеся не менее пяти ударов топором, потом расчленил тело, чтобы потом вывезти в лес, и начал замывать кровь в квартире. Однако затем по какой-то причине выбросил тело из окна многоэтажки. В тот же день подозреваемый был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый вину признал полностью и заявил о своем раскаянии.