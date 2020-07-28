В Петербурге по факту столкновения электровозов возбуждено уголовное дело

В Петербурге по факту столкновения двух электровозов на станции Купчинская возбуждено уголовное дело.

Расследование ведет Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР. Как сообщают в самом ведомстве, в случившемся следователи усматривают нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, электровозы столкнулись несколько часов назад. Травмы получил машинист одного из составов, сейчас он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На станции сейчас работают следователи и криминалисты, они выясняют все обстоятельства происшествия.

По данным Октябрьской железной дороги, ЧП не повлияло на график движения поездов. В данный момент последствия схода составов ликвидируются.